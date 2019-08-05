"Барселона" теряет Месси
Капитан "Барселоны" Лионель Месси выбыл из строя на неопределённый срок, сообщает официальный сайт клуба.
У звёздного футболиста диагностировано повреждение икроножной мышцы правой ноги первой степени.
Сроки восстановления 32-летнего аргентинца станут известны позднее, однако уже понятно, что он пропустит турне "сине-гранатовых" в США.
В прошлом сезоне Месси провёл за "Барсу" 50 матчей, забил 51 гол и сделал 22 результативные передачи.
Не пропустите: Месси: "Барселона" снова будет бороться за все трофеи". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32