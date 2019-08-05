"Барселона" теряет Месси

Капитан "Барселоны" Лионель Месси выбыл из строя на неопределённый срок, сообщает официальный сайт клуба.

У звёздного футболиста диагностировано повреждение икроножной мышцы правой ноги первой степени.

Сроки восстановления 32-летнего аргентинца станут известны позднее, однако уже понятно, что он пропустит турне "сине-гранатовых" в США.

В прошлом сезоне Месси провёл за "Барсу" 50 матчей, забил 51 гол и сделал 22 результативные передачи.

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