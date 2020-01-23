"Барселона" теряет Нето

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"Барселона" теряет Нето

Голкипер "Барселоны" Нето травмировался в игре 1/16 финала Кубка Испании против "Ибицы" (2:1).

Как сообщает сайт клуба, у 30-летнего вратаря выявили вывих голеностопного сустава. Сроки восстановления бразильца пока неизвестны.

В текущем сезоне Нето провел четыре матча, в которых пропустил 7 голов.

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