"Барселона" теряет очки на Канарских островах, заключив мир с "Лас-Пальмасом"

Поздним вечером в четверг каталонская "Барселона" гостила на Канарских островах в рамках 26-го тура Ла Лиги. Лидера чемпионата принимал один из аутсайдеров – "Лас-Пальмас". Многие специалисты даже не пытались увидеть в этом поединке интригу, тем более учитывая тот факт, что Эрнесто Вальверде взял на выезд всех сильнейших игроков линии атаки. Однако легкой жизни прогулки у "блауграны" не получилось.

Хотя начиналось для "Барселоны" все не так уж и плохо. Уже к 11-й минуте каталонцы создали два хороших момента для взятия ворот. В первом случае Месси умчался вперед, нашел пасом Луиса Суареса, а тот как-то лениво пробил в створ и вратарь отразил мяч. Спустя несколько минут Месси заработал перспективный штрафной и сам же его и пробивал. Однако Чичисола записал на свой счет отличный сэйв.

Гости не забили быстрый гол, но чувства о том, что каталонцы все же вот-вот откроют счет, не исчезали. И со второй попытки Лионель Месси все же исполнил стандарт как надо. Причем пробил аргентинец в угол, где находился голкипер, но тот дернулся в сторону, и среагировать на мяч уже не успел – 0:1.

После гола сценарий игры не поменялся. "Барселона" продолжала контролировать мяч и время от времени давала "островитянам" уроки тактической выучки с прицелом на атаку. Ничего опасного, правда, каталонцы не создавали, но играли так, словно в любой момент могут добавить.

Вопрос же вызвал эпизод на последней минуте тайма. Суареса из центра поля выводили на ход, Чичисола выбежал за пределы штрафной, чтобы прервать атаку соперника. Но сделал это Леандро лишь с помощью рук, пусть и не умышленно. Тем не менее, наказание вратаря просто обязано было случиться, но арбитр встречи Матеу Лаос сделал вид, что ничего не было вовсе. Очень странно…

Второй же тайм начался неожиданным образом. И вновь в центре внимания оказался рефери. На 47-й минуте хозяева поля заработали угловой, и после подачи Агиррегарай в борьбе с Роберто умудрился пробить головой, угодив в штангу. Затем сфера вылетела в поле и казалось эпизод исчерпан. Но Лаос остановил встречу, указав на "точку". Гости недоумевали, режиссёры полчаса искали повтор, на котором можно обнаружить нарушение и в итоге выискали очень спорную игру рукой Диня. Тем временем Кальери исполнил пенальти просто великолепно, без шансов для тер Штегена – 1:1.

Казалось, теперь каталонцы заведутся, и игроки "Лас-Пальмаса" пожалеют о содеянном, как в прошлом туре, возможно, пожалели футболисты "Жироны". Однако время шло, а гости все никак не могли наладить комбинационную игру. Что-то расстроилось в игре "Барселоны". В тень ушел Суарес, не получались проходы у Месси. Что и говорить, даже Иньеста ошибался.

В такой ситуации Вальверде мог что-либо изменить путем замен. Но вышедшие на поле Коутиньо, Ракитич и Дембеле фактически ничего не изменили. А вот "канарейки" на удивление действовали организованно в обороне и даже позволяли себе проводить контрвыпады.

Так собственно и прошло время второго тайма. Лаос, словно извиняясь за ошибки, добавил шесть минут к основному времени. Однако финальный штурм "Барселоны" так ни к чему не привел.

Потеряв два очка, каталонцы позволили мадридскому "Атлетико" приблизится на расстояние пяти пунктов. В ближайшее воскресенье лидеры Ла Лиги сыграют между собой на "Камп Ноу".

"Лас-Пальмас" – "Барселона" – 1:1

Голы: Месси, 21 – 0:1. Кальери, 48 – 1:1.

"Лас-Пальмас": Чичисола, Кастельяно (Мичел, 76), Наварро, Гальвес, Агиррегарай, Этебо, Гомес (Аквилани, 70), Хайро (Д.Гарсия, 86), Тана, Халилович, Кальери.

"Барселона": тер Штеген, Роберто, Вермален, Умтити, Динь, Бускетс, Паулиньо (Ракитич, 63), Видаль (Коутиньо, 57), Иньеста (Дембеле, 75), Месси, Суарес.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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