"Барселона" теряет одного из основных футболистов

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"Барселона" теряет одного из основных футболистов

Бразильский полузащитник "Барселоны" Артур выбыл из строя из-за травмы, сообщает Marca.

По сведениям издания, у футболиста диагностировано повреждение подколенного сухожилия левой ноги. Сроки восстановления игрока составят около месяца.

Таким образом, он пропустит матчи чемпионата Испании с "Атлетиком", "Вальядолидом" и "Севильей", первую встречу 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Лиона", а также ответный полуфинал Кубка Испании с "Реалом".

22-летний Артур перешел в "Барселону" прошлым летом из "Гремио" за 31 миллион евро. В нынешнем сезоне он провел за каталонский клуб 27 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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