"Барселона" теряет одного из основных футболистов
Бразильский полузащитник "Барселоны" Артур выбыл из строя из-за травмы, сообщает Marca.
По сведениям издания, у футболиста диагностировано повреждение подколенного сухожилия левой ноги. Сроки восстановления игрока составят около месяца.
Таким образом, он пропустит матчи чемпионата Испании с "Атлетиком", "Вальядолидом" и "Севильей", первую встречу 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Лиона", а также ответный полуфинал Кубка Испании с "Реалом".
22-летний Артур перешел в "Барселону" прошлым летом из "Гремио" за 31 миллион евро. В нынешнем сезоне он провел за каталонский клуб 27 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|22
|50
|2
|Атлетико Мадрид
|22
|44
|3
|Реал Мадрид
|22
|42
|4
|Севилья
|22
|36
|5
|Хетафе
|22
|32
|6
|Бетис
|22
|32
|7
|Алавес
|22
|32
|8
|Валенсия
|22
|30
|9
|Реал Сосьедад
|22
|30
|10
|Эйбар
|22
|29
|11
|Леванте
|22
|27
|12
|Атлетик Бильбао
|22
|26
|13
|Леганес
|22
|26
|14
|Реал Вальядолид
|22
|25
|15
|Эспаньол
|22
|25
|16
|Сельта Виго
|22
|24
|17
|Жирона
|22
|24
|18
|Райо Вальекано
|22
|23
|19
|Вильярреал
|22
|19
|20
|Уэска
|22
|15