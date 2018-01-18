"Барселона" теряет Паулиньо

Полузащитник "Барселоны" Паулиньо травмировался в четвертьфинальном матче Кубка Испании против "Эспаньола", сообщает AS.

По сведениям издания, у 29-летнего бразильца подозрение на перелом пятой плюсневой кости правой ноги. Если диагноз подтвердится, то хавбек пропустит не менее месяца.

В этом сезоне Паулиньо сыграл за "Барселону" 26 матчей, забил 8 голов и сделал 2 ассиста.

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