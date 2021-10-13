"Барселона" теряет Педри

Фото: инстаграм Педри/Автор неизвестен

Полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Педри выбыл из строя из-за травмы, сообщает International Business Times.

По сведениям источника, футболист получил повреждение в сборной Испании. Из-за травмы хавбек не сыграет в матче чемпионата Испании с "Валенсией" и поединке Лиги чемпионов с киевским "Динамо". Впрочем, есть вероятность, что он успеет восстановиться к матчу с "Реалом" в Ла Лиге.

В нынешнем сезоне 18-летний Педри провел за "Барселону" четыре матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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