"Барселона" теряет перспективного хавбека

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"Барселона" теряет перспективного хавбека

"Барселона" этим летом потеряет своего перспективного полузащитника Роберта Наварро, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, 16-летний футболист дождётся истечения контракта с каталонским клубом, после чего присоединится к "Монако". Стороны заключат соглашение по схеме "3+2".

Отметим, что монегаски выиграли борьбу за Наварро у "Манчестер Сити" и "Арсенала". 

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