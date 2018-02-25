"Барселона" теряет Пике

Защитник "Барселоны" Жерар Пике травмировался в игре с "Жироной" (6:1).

Как сообщает AS, сегодня будут проведены все необходимые обследования, после чего станут известны сроки восстановления игрока.

Напомним, что на 61-й минуте вместо Пике на поле появился Томас Вермален.

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