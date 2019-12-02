"Барселона" теряет Пике
Защитник "Барселоны" Жерар Пике угодил в лазарет по итогам матча 15-го тура РПЛ против "Атлетико".
32-летний футболист получил повреждения колена в результате столкновения с хавбеком "матрасников" Витоло.
Степень серьёзности травмы и сроки восстановления звёздного испанца станут известны после прохождения медобследования.
В текущем сезоне Пике сыграл за "Барсу" 17 матчей и забил 1 гол.
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"Барселона" минимально обыграла "Атлетико" в Примере
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|14
|31
|2
|Реал Мадрид
|14
|31
|3
|Севилья
|15
|30
|4
|Реал Сосьедад
|15
|26
|5
|Атлетик Бильбао
|15
|26
|6
|Атлетико Мадрид
|15
|25
|7
|Хетафе
|15
|24
|8
|Валенсия
|15
|23
|9
|Осасуна
|15
|22
|10
|Гранада
|15
|21
|11
|Леванте
|15
|20
|12
|Бетис
|15
|19
|13
|Вильярреал
|15
|18
|14
|Алавес
|15
|18
|15
|Реал Вальядолид
|15
|18
|16
|Эйбар
|15
|15
|17
|Мальорка
|15
|14
|18
|Сельта Виго
|15
|13
|19
|Эспаньол
|15
|9
|20
|Леганес
|15
|6