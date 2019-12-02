"Барселона" теряет Пике

Защитник "Барселоны" Жерар Пике угодил в лазарет по итогам матча 15-го тура РПЛ против "Атлетико".

32-летний футболист получил повреждения колена в результате столкновения с хавбеком "матрасников" Витоло.

Степень серьёзности травмы и сроки восстановления звёздного испанца станут известны после прохождения медобследования.

В текущем сезоне Пике сыграл за "Барсу" 17 матчей и забил 1 гол.

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