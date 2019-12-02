"Барселона" теряет Пике

Теги барселонаатлетико мадриджерар пикетравмы

"Барселона" теряет Пике

Защитник "Барселоны" Жерар Пике угодил в лазарет по итогам матча 15-го тура РПЛ против "Атлетико".

32-летний футболист получил повреждения колена в результате столкновения с хавбеком "матрасников" Витоло.

Степень серьёзности травмы и сроки восстановления звёздного испанца станут известны после прохождения медобследования.

В текущем сезоне Пике сыграл за "Барсу" 17 матчей и забил 1 гол.

Не пропустите: Месси забил 700-й гол в профессиональной карьере. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Каталония сильнее центра, а тер Штеген - лучший голкипер мира. Разбираем матч 15 тура Ла Лиги между "Атлетико" и "Барселоной""

Каталония сильнее центра, а тер Штеген - лучший голкипер мира. Разбираем матч 15 тура Ла Лиги между "Атлетико" и "Барселоной""

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 14 31
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 14 31
3 Севилья Севилья 15 30
4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 15 26
5 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 15 26
6 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 15 25
7 Хетафе Хетафе 15 24
8 Валенсия Валенсия 15 23
9 Осасуна Осасуна 15 22
10 Гранада Гранада 15 21
11 Леванте Леванте 15 20
12 Бетис Бетис 15 19
13 Вильярреал Вильярреал 15 18
14 Алавес Алавес 15 18
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 15 18
16 Эйбар Эйбар 15 15
17 Мальорка Мальорка 15 14
18 Сельта Виго Сельта Виго 15 13
19 Эспаньол Эспаньол 15 9
20 Леганес Леганес 15 6
Полная таблица

топ-5 тегов