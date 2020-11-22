"Барселона" теряет Пике

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"Барселона" теряет Пике

Защитник "Барселоны" Жерар Пике выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение в матче 9-го тура чемпионата Испании с мадридским "Атлетико". В ближайшее время защитник пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки его восстановления.

В нынешнем сезоне 33-летний Пике провел за "Барселону" девять матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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