"Барселона" теряет Пике

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"Барселона" теряет ПикеФото: инстаграм Пике

Защитник "Барселоны" Жерар Пике травмировался в игре против "Атлетика".

34-летний футболист вынужден был покинуть поле на 31-й минуте. Его заменил Рональд Араухо.

Характер повреждения и сроки восстановления игрока будут известны позже.

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