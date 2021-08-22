"Барселона" теряет Пике

Фото: инстаграм Пике

Защитник "Барселоны" Жерар Пике травмировался в игре против "Атлетика".

34-летний футболист вынужден был покинуть поле на 31-й минуте. Его заменил Рональд Араухо.

Характер повреждения и сроки восстановления игрока будут известны позже.

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