"Барселона" теряет Пике

Фото: твиттер Жерара Пике/Автор неизвестен

Защитник "Барселоны" Жерар Пике выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с "Айнтрахтом" и был заменен в середине первого тайма. В ближайшее время Пике пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки восстановления.

В нынешнем сезоне 35-летний Пике провел за "Барселону" 38 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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