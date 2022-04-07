"Барселона" теряет Пике
Фото: твиттер Жерара Пике/Автор неизвестен
Защитник "Барселоны" Жерар Пике выбыл из строя из-за травмы.
Футболист получил повреждение в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с "Айнтрахтом" и был заменен в середине первого тайма. В ближайшее время Пике пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки восстановления.
В нынешнем сезоне 35-летний Пике провел за "Барселону" 38 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
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|4
|Севилья
|20
|35
|5
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|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14