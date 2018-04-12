"Барселона" теряет Ракитича

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич выбыл из строя на срок около недели, сообщает Marca.

По сведениям издания, 30-летний хорват перенёс операцию на левой руке в связи с переломом пальца.

Таким образом, Ракитич пропустит матчи Примеры против "Валенсии" и "Сельты", однако он должен восстановиться к финалу Кубка Испании с "Севильей", который состоится 21 апреля.

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