"Барселона" теряет Ракитича

Хорватский полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич выбыл из строя из-за травмы, сообщает AS.

По сведениям издания, футболист получил повреждение ахиллова сухожилия. Из-за этой травмы хавбек пропустит матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной Словакии, который состоится 16 ноября.

"Мне жаль, что я не смогу помочь команде. Но я верю, что мои партнеры по команде добьются положительного результата. В первом матче они обыграли Словакию без меня. Думаю, что они сумеют сделать это снова. Сердцем я буду с ними", – сказал Ракитич.

В нынешнем сезоне 31-летний Ракитич провел за "Барселону" 10 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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