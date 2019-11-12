"Барселона" теряет Ракитича
Хорватский полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич выбыл из строя из-за травмы, сообщает AS.
По сведениям издания, футболист получил повреждение ахиллова сухожилия. Из-за этой травмы хавбек пропустит матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной Словакии, который состоится 16 ноября.
"Мне жаль, что я не смогу помочь команде. Но я верю, что мои партнеры по команде добьются положительного результата. В первом матче они обыграли Словакию без меня. Думаю, что они сумеют сделать это снова. Сердцем я буду с ними", – сказал Ракитич.
В нынешнем сезоне 31-летний Ракитич провел за "Барселону" 10 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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|Команда
|М
|О
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|Барселона
|12
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|Реал Мадрид
|12
|25
|3
|Атлетико Мадрид
|13
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|Севилья
|13
|24
|5
|Реал Сосьедад
|13
|23
|6
|Атлетик Бильбао
|13
|20
|7
|Хетафе
|13
|20
|8
|Гранада
|13
|20
|9
|Валенсия
|13
|20
|10
|Осасуна
|13
|19
|11
|Вильярреал
|13
|18
|12
|Леванте
|13
|17
|13
|Реал Вальядолид
|13
|17
|14
|Алавес
|13
|15
|15
|Эйбар
|13
|15
|16
|Мальорка
|13
|14
|17
|Бетис
|13
|13
|18
|Сельта Виго
|13
|9
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|Эспаньол
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|8
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|Леганес
|13
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