"Барселона" теряет Роберто и Брэйтуэйта
Фото: инстаграм Мартина Брэйтуэйта/Автор неизвестен
Футболисты "Барселоны" защитник Серхи Роберто и нападающий Мартин Брэйтуэйт выбыли из строя из-за травм, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.
Оба игрока получили повреждения в матче 3-го тура чемпионата Испании с "Хетафе" (2:1). У Роберто диагностирован перелом ребра, а у Брэйтуэйта травма левого колена. Сроки восстановления игроков не разглашаются.
В нынешнем сезоне 30-летний Брэйтуэйт провел два матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу. На счету 29-летнего Роберто один забитый мяч и один голевой пас в двух поединках.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14