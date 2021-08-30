"Барселона" теряет Роберто и Брэйтуэйта

Фото: инстаграм Мартина Брэйтуэйта/Автор неизвестен

Футболисты "Барселоны" защитник Серхи Роберто и нападающий Мартин Брэйтуэйт выбыли из строя из-за травм, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Оба игрока получили повреждения в матче 3-го тура чемпионата Испании с "Хетафе" (2:1). У Роберто диагностирован перелом ребра, а у Брэйтуэйта травма левого колена. Сроки восстановления игроков не разглашаются.

В нынешнем сезоне 30-летний Брэйтуэйт провел два матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу. На счету 29-летнего Роберто один забитый мяч и один голевой пас в двух поединках.

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