"Барселона" теряет Рональда Араухо

Фото: инстаграм Араухо/Автор неизвестен

Официальный сайт "Барселоны" заявил, что проведенные сегодня утром тесты подтвердили, что у уругвайского защитника команды Рональда Араухо травма подколенного сухожилия в правом бедре.

Отмечается, что это низкий уровень степени повреждения, его возвращение зависит от скорости его восстановления, однако точного время отсутствия не указано.

По информации каталонского журналиста Хави Мигеля, Араухо пропустит около трех недель.

Напомним, что уже на этих выходных "Барселоне" предстоит сыграть домашний матч с "Валенсией", после чего каталонцы встретятся с киевским "Динамо" в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, а уже 24 октября сыграют "Эль Класико" с мадридским "Реалом".

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