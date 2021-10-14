"Барселона" теряет Рональда Араухо
Фото: инстаграм Араухо/Автор неизвестен
Официальный сайт "Барселоны" заявил, что проведенные сегодня утром тесты подтвердили, что у уругвайского защитника команды Рональда Араухо травма подколенного сухожилия в правом бедре.
Отмечается, что это низкий уровень степени повреждения, его возвращение зависит от скорости его восстановления, однако точного время отсутствия не указано.
По информации каталонского журналиста Хави Мигеля, Араухо пропустит около трех недель.
Напомним, что уже на этих выходных "Барселоне" предстоит сыграть домашний матч с "Валенсией", после чего каталонцы встретятся с киевским "Динамо" в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, а уже 24 октября сыграют "Эль Класико" с мадридским "Реалом".
Также не пропустите: Агуэро высказался об уходе Месси из "Барселоны". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Президент ФИФА предложил провести ЧМ в Израиле и соседних странах
-
Вице-президент "Барселоны" рассказал, когда клуб сможет подписывать таких игроков, как Мбаппе и Холанд
-
Главные новости дня: 13 октября
-
Агуэро забил гол в дебютном матче за "Барселону"
-
Лукаса Эрнандеса приговорили к шести месяцам тюрьмы
Лента новостей
-
Лунин хочет уйти из "Реала"
-
Вагнер Лав покинет "Кайрат"
-
Кокорин похвастался, что сбросил лишний вес (фото)
-
Дрогба высказался о "Золотом мяче"
-
В "Кайрате" недовольны Бердыевым: названа причина
-
"Спартак" нацелился на голкипера из клуба РПЛ
-
Шварц высказался перед матчем со "Спартаком" в РПЛ
-
"Барселона" теряет Рональда Араухо
-
Льоренте высказался о свисте в сторону Гризманна
-
Агуэро высказался об уходе Месси из "Барселоны"
-
Алаба получил травму в сборной
-
Бернанду Силва высказался об игре рядом с Кевином де Брюйне
-
Почеттино высказался о Рамосе
-
Джексон Мартинес ярко высказался о своей личной жизни
-
Карпин рассказал о режиме питания и восстановления в сборной России
-
Почеттино высказался о тратах ПСЖ
-
Малафеев имел возможность перейти в "Вильярреал"
-
"Интер" уверен в продлении Брозовича
-
Капитан сборной Дании высказался об отсутствии Эриксена
-
Почеттино высказался о будущем Мбаппе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14