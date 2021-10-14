"Барселона" теряет Рональда Араухо

Теги барселонарональд араухотравмы

"Барселона" теряет Рональда АраухоФото: инстаграм Араухо/Автор неизвестен

Официальный сайт "Барселоны" заявил, что проведенные сегодня утром тесты подтвердили, что у уругвайского защитника команды Рональда Араухо травма подколенного сухожилия в правом бедре.

Отмечается, что это низкий уровень степени повреждения, его возвращение зависит от скорости его восстановления, однако точного время отсутствия не указано.

По информации каталонского журналиста Хави Мигеля, Араухо пропустит около трех недель.

Напомним, что уже на этих выходных "Барселоне" предстоит сыграть домашний матч с "Валенсией", после чего каталонцы встретятся с киевским "Динамо" в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, а уже 24 октября сыграют "Эль Класико" с мадридским "Реалом".

Также не пропустите: Агуэро высказался об уходе Месси из "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" нацелился на голкипера из клуба РПЛ

"Спартак" нацелился на голкипера из клуба РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов