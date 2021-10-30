"Барселона" теряет Серхи Роберто

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"Барселона" теряет Серхи Роберто

Фото инстаграм Серхи Роберто

Полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто травмировался на тренировке своей команды, сообщает пресс-служба "сине-гранатовых".

У 29-летнего футболиста возникли проблемы с правым бедром. Сроки его восстановления пока неизвестны.

В текущем сезоне в активе испанского хавбека 2 гола и 1 ассист в 12 матчах.

Следующим летом Роберто может стать свободным агентом. Его контракт с "Барсой" истекает 30 июня 2022 года.

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