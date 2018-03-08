"Барселона" теряет Суареса

Полузащитник "Барселоны" Денис Суарес травмировался в матче за Суперкубок Каталонии против "Эспаньола".

Как сообщает официальный сайт "сине-гранатовых", 24-летний футболист получил повреждение приводящей мышцы паха. Сроки восстановления хавбека составят 15-20 дней.

В этом сезоне Суарес сыграл за "Барселону" 18 матчей, забил 3 гола и сделал 6 результативных передач.

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