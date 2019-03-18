"Барселона" теряет Суареса
Форвард "Барселоны" Луис Суарес травмировался в игре против "Бетиса" (4:1).
32-летний уругваец подвернул ногу в концовке встречи и на 90-й минуте его замени Филиппе Коутиньо. Отмечается, что Суарес покидая поле не мог наступить на ногу.
Напомним, что Суарес записал один гол на свой счет. Это была последняя игра "Барселоны" перед международным перерывом.
Всего в этом сезоне на счету Суареса 21 гол и 11 результативных передач в 39 играх.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|28
|66
|2
|Атлетико Мадрид
|28
|56
|3
|Реал Мадрид
|28
|54
|4
|Хетафе
|28
|46
|5
|Алавес
|28
|44
|6
|Севилья
|28
|43
|7
|Валенсия
|28
|40
|8
|Бетис
|28
|39
|9
|Атлетик Бильбао
|28
|37
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Эйбар
|28
|35
|12
|Жирона
|28
|34
|13
|Эспаньол
|28
|34
|14
|Леганес
|28
|33
|15
|Леванте
|28
|31
|16
|Реал Вальядолид
|28
|29
|17
|Вильярреал
|28
|29
|18
|Сельта Виго
|28
|25
|19
|Райо Вальекано
|28
|23
|20
|Уэска
|28
|22