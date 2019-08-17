"Барселона" теряет Суареса

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"Барселона" теряет Суареса

Форвард "Барселоны" Луис Суарес травмировался в игре 1-го тура испанской Примеры против "Атлетика" (0:1).

Уругваец в игровом эпизоде повредил икроножную мышцу правой ноги и покинул поле на 34-й минуте.

Вместо Суареса на поле появился Рафинья Алькантара, которого ранее сватали в "Валенсию".

В прошлом сезоне Суарес провел 49 матчей, забил 25 голов и отдал 13 ассистов.

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