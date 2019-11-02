"Барселона" теряет Суареса

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес травмировался во время матча 12-го тура испанской Примеры против "Леванте".

У уругвайца в конце первого тайма возникли проблемы с голеностопом и он попросил замену.

Степень серьёзности повреждения и сроки восстановления 32-летнего футболиста станут известны после прохождения медицинского обследования.

В текущем сезоне Суарес сыграл за "Барсу" 12 матчей, забил 8 голов и сделал 1 ассист.

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