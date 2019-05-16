"Барселона" теряет тер Штегена из-за травмы

Немецкий вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген получил травму правого колена, сообщает официальный твиттер клуба.

Это повреждение голкипер получил на тренировке. В ближайшее время станут известны сроки восстановления немецкого игрока.

В нынешнем сезоне 27-летний тер Штеген провел за "Барселону" 49 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 43 гола. Его контракт с каталонским клубом действует до лета 2022 года.

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