"Барселона" теряет Вермалена

Защитник "Барселоны" Томас Вермален травмировался в матче 20-го тура испанской Примеры против "Бетиса".

Как сообщает официальный твиттер каталонского клуба, у 32-летнего бельгийца повреждение задней поверхности левого бедра. Сроки восстановления центрбека станут известны после прохождения углублённого медобследования.

В этом сезоне Вермален сыграл за "Барселону" 14 матчей и сделал 1 результативную передачу. | http://soccernews.ru