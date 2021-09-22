"Барселона" теряет юного таланта
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен
Защитник "Барселоны" Алехандро Бальде выбыл из строя из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба.
У футболиста диагностировано повреждение поясницы. Сроки восстановления игрока не разглашаются. Травму он получил в матче 5-го тура чемпионата Испании с "Гранадой" (1:1).
17-летний Бальде является воспитанником "Барселоны". В нынешнем сезоне он провел два матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|Валенсия
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|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
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|Алавес
|20
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|16
|Эйбар
|20
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|20
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|Сельта Виго
|20
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