"Барселона" теряет юного таланта

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"Барселона" теряет юного таланта

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

Защитник "Барселоны" Алехандро Бальде выбыл из строя из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба.

У футболиста диагностировано повреждение поясницы. Сроки восстановления игрока не разглашаются. Травму он получил в матче 5-го тура чемпионата Испании с "Гранадой" (1:1).

17-летний Бальде является воспитанником "Барселоны". В нынешнем сезоне он провел два матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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