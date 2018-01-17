"Барселона" тратит больше всех в мире на зарплаты своих игроков

Теги барселонареал мадридманчестер юнайтед

"Барселона" тратит больше всех в мире на зарплаты своих игроковКаталонская "Барселона" тратит больше всех в мире на зарплаты своих игроков - сказано в исследовании Benchmarking.

Так, в 2016-м году данная статья расходов вынудила "сине-гранатовых" расстаться с 372 миллионами евро. В тройке "призеров" рейтинга также оказались английский "Манчестер Юнайтед" (321 миллион евро) и мадридский "Реал" (307 миллионов евро).

Напомним, "Интер" пошел на уступки "Барселоне". | soccernews.ru

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2 Манчестер Юнайтед 23 50
3 Ливерпуль 23 47
4 Челси 23 47
5 Тоттенхэм 23 44
6 Арсенал Лондон 23 39
7 Бернли 23 34
8 Лестер Сити 23 31
9 Эвертон 23 27
10 Уотфорд 23 26
11 Вест Хэм Юнайтед 23 25
12 Кристал Пэлас 23 25
13 Борнмут 23 24
14 Хаддерсфилд Таун 23 24
15 Ньюкасл Юнайтед 23 23
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