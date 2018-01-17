Каталонская "Барселона" тратит больше всех в мире на зарплаты своих игроков - сказано в исследовании Benchmarking.

Так, в 2016-м году данная статья расходов вынудила "сине-гранатовых" расстаться с 372 миллионами евро. В тройке "призеров" рейтинга также оказались английский "Манчестер Юнайтед" (321 миллион евро) и мадридский "Реал" (307 миллионов евро).