"Барселона" требует от Мунира определённости

"Барселона" требует от вингера Мунира Эль-Хаддади определённости, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, каталонский клуб хочет продлить контракт с 22-летним футболистом, однако он не спешит давать ответ на предложение "сине-гранатовых".

Если Мунир откажется от нового соглашения, то "Барселона" намерена продать его "Севилье", чтобы через год не потерять игрока бесплатно.

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