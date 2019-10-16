"Барселона": "У Месси "Золотых бутс" больше, чем у вас простой обуви"

Пресс-служба "Барселоны" не оставила без внимания вручение капитану команды Лионелю Месси очередной "Золотой бутсы".

"У Месси "Золотых бутс" больше, чем у вас простой обуви", - говорится в заявлении каталонского клуба.

Напомним, что 32-летний аргентинец получил шестую "Золотую бутсу". В прошлом сезоне в рамках Примеры он забил 36 голов.

В текущем сезоне Месси принял участие в пяти играх, забил один гол и отдал два ассиста.

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