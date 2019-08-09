"Барселона" U19 разгромила "Зенит-2"

"Барселона" U19 под руководством Виктора Вальдеса в товарищеском матче разгромила "Зенит-2", который возглавляет Владислав Радимов.

У испанцев дублем отметился Аннсумане, еще по голу забили Барри и Нильс. Единственный гол хозяев на счету Бугриева.

"Зенит-2" – "Барселона" U19 – 1:4 (0:2)

Голы: Барри, 15 - 0:1, Аннсумане, 16 - 0:2, Бугриев, 75 - 1:2, Аннсумане, 83 - 1:3, Нильс, 86 - 1:4

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