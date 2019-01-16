"Барселона" убедила "Арсенал" выкупить Суареса

"Барселона" убедила "Арсенал" выкупить права на полузащитника Дениса Суареса, сообщает Daily Star.

По сведениям издания, клубы всё-таки согласовывают полноценный трансфер 25-летнего испанца, хотя изначально "канониры" соглашались только на аренду игрока.

Подписание хавбека обойдётся "Арсеналу" примерно в 16 миллионов евро.

В текущем сезоне Суарес сыграл за "Барселону" 7 матчей и забил 2 гола. Его стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

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