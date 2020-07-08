"Барселона" убедила Гризманна остаться в клубе

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"Барселона" убедила Гризманна остаться в клубе

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн, вероятно, не будет покидать каталонский клуб этим летом, утверждает L’Equipe.

По данным источника, во вторник, 7 июля, руководство "сине-гранатовых" во главе со спортивным директором Эриком Абидалем и главным тренером команды Кике Сетьеном уверили 29-летнего француза в том, что команда нуждается в нем.

Вместе с Гризманном на встрече присутствовали агент и сестра футболиста.

Ранее сообщалось, что форвард недоволен своим положение в клубе из-за недостатка игрового время.

29-летний француз присоединился к "сине-гранатовым" прошлым летом. Клуб заплатил за него "Атлетико" 120 миллионов евро. 

В текущем сезоне звёздный француз забил 14 голов и сделал 4 ассиста в 43 матчах в составе "Барсы".

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