"Барселона" убедила Гризманна остаться в клубе
Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн, вероятно, не будет покидать каталонский клуб этим летом, утверждает L’Equipe.
По данным источника, во вторник, 7 июля, руководство "сине-гранатовых" во главе со спортивным директором Эриком Абидалем и главным тренером команды Кике Сетьеном уверили 29-летнего француза в том, что команда нуждается в нем.
Вместе с Гризманном на встрече присутствовали агент и сестра футболиста.
Ранее сообщалось, что форвард недоволен своим положение в клубе из-за недостатка игрового время.
29-летний француз присоединился к "сине-гранатовым" прошлым летом. Клуб заплатил за него "Атлетико" 120 миллионов евро.
В текущем сезоне звёздный француз забил 14 голов и сделал 4 ассиста в 43 матчах в составе "Барсы".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14