"Барселона" убеждает Рабьо не подписывать новый контракт с ПСЖ

Каталонская "Барселона" убеждает полузащитника ПСЖ Адриана Рабьо не подписывать новый контракт со своим клубом.

Так, по сведениям sport.es, после того, как стало известно о намерениях парижан существенно повысить оклад 23-летнему хавбеку, "сине-гранатовые" вышли на контакт с окружением футболиста, чтобы убедить того отклонить условия, которые ему предлагает чемпион Франции.

Напомним, "Барселона" приняла итоговое решение по будущему Дембеле. | soccernews.ru