"Барселона" убеждает Рабьо не подписывать новый контракт с ПСЖ

Теги псжадриан рабьобарселона

"Барселона" убеждает Рабьо не подписывать новый контракт с ПСЖКаталонская "Барселона" убеждает полузащитника ПСЖ Адриана Рабьо не подписывать новый контракт со своим клубом.

Так, по сведениям sport.es, после того, как стало известно о намерениях парижан существенно повысить оклад 23-летнему хавбеку, "сине-гранатовые" вышли на контакт с окружением футболиста, чтобы убедить того отклонить условия, которые ему предлагает чемпион Франции.

Напомним,  "Барселона" приняла итоговое решение по будущему Дембеле. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Реванш за Суперкубок: "Шахтер" сразится с "Динамо" в третьем туре УПЛ

Реванш за Суперкубок: "Шахтер" сразится с "Динамо" в третьем туре УПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов