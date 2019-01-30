"Барселона" удалила новость о переходе Дениса Суареса в "Арсенал" на правах аренды.

Сегодня стало известно, что каталонский клуб подписал контракт с испанцем еще на два года и что Суарес продолжит карьеру в "Арсенале" на правах аренды. Однако сейчас публикация на официальном сайте сине-гранатовых отсутствует.

Суарес играет в основной команде испанского клуба с 2016 года. В текущем сезоне испанской Примеры он участвовал в 2 матчах.

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