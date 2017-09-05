"Барселона" удивила суммой отступных, которая будет прописана в новом контракте Месси

Каталонская "Барселона" удивила суммой отступных, которая будет прописана в новом контракте ведущего бомбардира команды Лионеля Месси.

Как информирует Mirror, клубы, которые будут заинтересованы в подписании аргентинской звезды, смогут это сделать, заплатив "сине-гранатовым" 300 миллионов евро. Учитывая, что французский ПСЖ ранее не пожалел 222-х миллионов на Неймара, вполне возможно, что лучший бомбардир в истории "Барсы" со временем перебьет трансферный рекорд своего бывшего партнера по команде.

Напомним, Бартомеу заверил, что Месси уже продлил контракт с "Барселоной". | soccernews.ru