"Барселона" улучшила предложение Депаю

Теги барселоналионмемфис депайтрансферы

"Барселона" улучшила предложение Депаю

Фото: инстаграм Мемфиса Депая/Автор неизвестен

"Барселона" продолжает переговоры с голландским нападающим "Лиона" Мемфисом Депаем, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По данным источника, каталонский клуб улучшил финансовые условия предложения игроку. В "Барселоне" опасаются, что Депая может увести другой клуб, который предложит ему более высокую зарплату. Именно такая ситуация произошла с голландским полузащитником "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдумом, который отказал "Барселоне" ради ПСЖ, предложившего ему более высокую зарплату.

Напомним, что контракт 27-летнего Депая с "Лионом" истекает в конце июня. Таким образом, форвард сможет перейти в другой клуб бесплатно.

В минувшем сезоне Депай провел за "Лион" 40 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 12 результативных передач.

Не пропустите: "Барселона" ищет альтернативу Вейналдуму, в шорт-листе три свободных агента. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Основной защитник сборной России пропустит 2 матча Евро-2020

Основной защитник сборной России пропустит 2 матча Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов