"Барселона" улучшила предложение Депаю

Фото: инстаграм Мемфиса Депая/Автор неизвестен

"Барселона" продолжает переговоры с голландским нападающим "Лиона" Мемфисом Депаем, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По данным источника, каталонский клуб улучшил финансовые условия предложения игроку. В "Барселоне" опасаются, что Депая может увести другой клуб, который предложит ему более высокую зарплату. Именно такая ситуация произошла с голландским полузащитником "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдумом, который отказал "Барселоне" ради ПСЖ, предложившего ему более высокую зарплату.

Напомним, что контракт 27-летнего Депая с "Лионом" истекает в конце июня. Таким образом, форвард сможет перейти в другой клуб бесплатно.

В минувшем сезоне Депай провел за "Лион" 40 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 12 результативных передач.

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