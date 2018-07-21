"Барселона" улучшила предложение по Виллиану



"Барселона" по-прежнему хочет купить бразильского полузащитника "Челси" Виллиана, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, каталонский клуб сделал третье предложение по трансферу игрока в размере 62 миллионов евро. Также хавбеком активно интересуется "Манчестер Юнайтед".

В прошлом сезоне 29-летний Виллиан провел за "Челси" 45 матчей, забил 13 мячей и отдал 12 результативных передач.

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