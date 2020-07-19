"Барселона" уничтожила "Алавес" в чемпионате Испании

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"Барселона" уничтожила "Алавес" в чемпионате Испании

В матче 38-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде разгромила "Алавес" со счетом 5:0. Победу каталонскому клубу принесли дубль Лионеля Месси, а также голы Ансу Фати, Луиса Суареса и Нелсона Семеду.

"Барселона" финишировала на втором месте в Ла Лиге. "Алавес" пока занимает 16-ю позицию, но может опуститься ниже.

"Алавес" – "Барселона" - 0:5 (0:3)
Голы: Фати, 24 - 0:1, Месси, 34 - 0:2, Суарес, 44 - 0:3, Семеду, 57 - 0:4, Месси, 75 - 0:5

"Барселона": Нето, Лангле (Семеду, 50), Араухо, Серджи Роберто, Альба, Видаль, Бускетс (де Йонг, 59), Пуч, Фати, Суарес, Месси.

Не пропустите: "Барселона" занимает первое место по количеству голов в XXI веке. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Дубль самому Алавесу!Качайте его , ребята!

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