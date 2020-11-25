"Барселона" уничтожила киевское "Динамо"

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Барселона" в гостях разгромила киевское "Динамо" со счетом 4:0. Победу испанскому клубу принесли дубль Мартин Брейтуэйта, а также голы Сержиньо Деста и Антуана Гризманна.

"Динамо" Киев Украина – "Барселона" Испания - 0:4 (0:0)

Голы: Дест, 52 - 0:1, Брэйтуэйт, 57 - 0:2, Брэйтуэйт, 70 (с пенальти) - 0:3, Гризманн, 90+2 - 0:4

"Динамо": Бущан, Кендзера, Караваев (Попов, 60), Забарный, Миколенко, Вербич, Шепелев, де Пена (Супряга, 71), Гармаш (Андриевский, 59), Шапаренко (Леднев, 71), Буяльский.

"Барселона": тер Штеген, Фирпо, Дест, Лангле (Альба, 66), Мингеса, Аленья, Коутиньо (Гризманн, 66), Педри (Фернандес, 73), Пьянич (Пуч, 65), Тринкау, Брэйтуэйт.

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