"Барселона" уничтожила "Реал Сосьедад" на его поле

Фото: Твиттер @FCBarcelona

В Сан-Себастьяне завершился последний матч 28 тура испанской Ла Лиги. "Реал Сосьедад" принимал "Барселону" и потерпел сокрушительное поражение со счетом 1:6. Игра была настолько под контролем каталонцев, что дублем смог отличиться крайний защитник Сержиньо Дест. Кроме него 2 гола забил нападающий Лионель Месси. Гости полностью сокрушили линию обороны "Сосьедада", которому удалось лишь забить гол престижа на 77 минуте. Победа позволила подопечным Кумана вернуть себе вторую строчку в турнирной таблице. Теперь в активе "Барселоны" 62 набранных очка, что всего на 4 меньше, чем у лидирующего "Атлетико". Хозяева остались на 5 месте с 45 баллами.

"Реал Сосьедад" - "Барселона" 1:6 (0:2)

Голы: Гризманн, 37 - 0:1, Дест, 43 - 0:2, Дест, 53 - 0:3, Месси, 56 - 0:4, Дембеле, 71 - 0:5, Барренечеа, 77 - 1:5, Месси, 89 - 1:6

"Реал Сосьедад": Ремиро, Субельдия (Саньян, 83), Ле Норман, Горосабель (Барренечеа, 61), Меркеланс, Гевара, Порту (Янузай, 61), Субименди (Фернандес, 72), Ойарсабаль, Мерино, Исак (Баутиста, 83).

"Барселона": тер Штеген, Лангле, Дест (Тринкау, 84), Мингеса, Альба, Бускетс (Араухо, 67), де Йонг, Педри (Мориба, 68), Дембеле (Брэйтуэйт, 79), Гризманн (Пуч, 85), Месси.