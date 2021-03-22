"Барселона" уничтожила "Реал Сосьедад" на его поле
Фото: Твиттер @FCBarcelona
В Сан-Себастьяне завершился последний матч 28 тура испанской Ла Лиги. "Реал Сосьедад" принимал "Барселону" и потерпел сокрушительное поражение со счетом 1:6. Игра была настолько под контролем каталонцев, что дублем смог отличиться крайний защитник Сержиньо Дест. Кроме него 2 гола забил нападающий Лионель Месси. Гости полностью сокрушили линию обороны "Сосьедада", которому удалось лишь забить гол престижа на 77 минуте. Победа позволила подопечным Кумана вернуть себе вторую строчку в турнирной таблице. Теперь в активе "Барселоны" 62 набранных очка, что всего на 4 меньше, чем у лидирующего "Атлетико". Хозяева остались на 5 месте с 45 баллами.
"Реал Сосьедад" - "Барселона" 1:6 (0:2)
Голы: Гризманн, 37 - 0:1, Дест, 43 - 0:2, Дест, 53 - 0:3, Месси, 56 - 0:4, Дембеле, 71 - 0:5, Барренечеа, 77 - 1:5, Месси, 89 - 1:6
"Реал Сосьедад": Ремиро, Субельдия (Саньян, 83), Ле Норман, Горосабель (Барренечеа, 61), Меркеланс, Гевара, Порту (Янузай, 61), Субименди (Фернандес, 72), Ойарсабаль, Мерино, Исак (Баутиста, 83).
"Барселона": тер Штеген, Лангле, Дест (Тринкау, 84), Мингеса, Альба, Бускетс (Араухо, 67), де Йонг, Педри (Мориба, 68), Дембеле (Брэйтуэйт, 79), Гризманн (Пуч, 85), Месси.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14