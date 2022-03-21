"Барселона" уничтожила "Реал" в Мадриде
Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен
В матче 29-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде разгромила "Реал" со счетом 4:0.
Победу каталонскому клубу принесли дубль Пьера-Эмерика Обамеянга, голы Рональда Араухо и Феррана Торреса.
"Барселона", набрав 54 очка, вышла на третье место в турнирной таблице Ла Лиги. "Реал" с 66 очками остался на первом месте.
"Реал" Мадрид – "Барселона" - 0:4 (0:2)
Голы: Обамеянг, 29 - 0:1, Араухо, 38 - 0:2, Ферран Торрес, 47 - 0:3, Обамеянг, 51 - 0:4
"Реал": Куртуа, Карвахаль (Мариано Диас, 46), Алаба, Милитао, Начо (Васкес, 63), Модрич, Кроос (Камавинга, 46), Каземиро, Вальверде, Родриго (Асенсио, 63), Винисиус Жуниор.
"Барселона": тер Штеген, Араухо, Пике, Эрик Гарсия, Альба (Дани Алвес, 86), Бускетс, де Йонг (Гави, 71), Педри (Нико Гонсалес, 86), Обамеянг (Депай, 71), Дембеле (Траоре, 80), Ферран Торрес.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14