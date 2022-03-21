"Барселона" уничтожила "Реал" в Мадриде

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

В матче 29-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде разгромила "Реал" со счетом 4:0.

Победу каталонскому клубу принесли дубль Пьера-Эмерика Обамеянга, голы Рональда Араухо и Феррана Торреса.

"Барселона", набрав 54 очка, вышла на третье место в турнирной таблице Ла Лиги. "Реал" с 66 очками остался на первом месте.

"Реал" Мадрид – "Барселона" - 0:4 (0:2)

Голы: Обамеянг, 29 - 0:1, Араухо, 38 - 0:2, Ферран Торрес, 47 - 0:3, Обамеянг, 51 - 0:4

"Реал": Куртуа, Карвахаль (Мариано Диас, 46), Алаба, Милитао, Начо (Васкес, 63), Модрич, Кроос (Камавинга, 46), Каземиро, Вальверде, Родриго (Асенсио, 63), Винисиус Жуниор.

"Барселона": тер Штеген, Араухо, Пике, Эрик Гарсия, Альба (Дани Алвес, 86), Бускетс, де Йонг (Гави, 71), Педри (Нико Гонсалес, 86), Обамеянг (Депай, 71), Дембеле (Траоре, 80), Ферран Торрес.