"Барселона" унижает "Реал Сосьедад", "Атлетико" спасся от аутсайдера, а "Реал" спокойно победил "Сельту": все результаты 28-го тура Ла Лиги
Фото: Твиттер @LaLiga
Подошел к концу 28-й тур испанской Ла Лиги. Главным матчем этого раунда стала встреча "Реал Сосьедада" и "Барселоны". Гости выместили всю злость от вылета из Лиги Чемпионов и одержали разгромную победу со счетом 6:1. "Атлетико" чуть не упустил победу в матче с "Алавесом" (1:0). Только сейв Облака во время пенальти помог "матрасникам" не потерять очки. "Реал" без проблем обыграл на выезде "Сельту" 1:3 и продолжает борьбу за чемпионство. Представляем все результаты 28-го тура Ла Лиги.
Результаты матчей:
"Бетис" - "Леванте" - 2:0
"Атлетик" - "Эйбар" - 1:1
"Сельта" - "Реал" - 1:3
"Уэска" - "Осасуна" - 0:0
"Вальядолид" - "Севилья" - 1:1
"Хетафе" - "Эльче" - 1:1
"Вильярреал" - "Кадис" - 2:1
"Валенсия" - "Гранада" - 2:1
"Атлетико" - "Алавес" - 1:0
"Реал Сосьедад" - "Барселона" - 1:6
Турнирная таблица: "Атлетико" (66), "Барселона" (62), "Реал" (60), "Севилья" (55), "Реал Сосьедад" (45), "Бетис" (45), "Вильярреал" (43), "Гранада" (36), "Атлетик" (35), "Леванте" (35), "Сельта" (34), "Валенсия" (33), "Осасуна" (30), "Хетафе" (29), "Кадис" (29), "Вальядолид" (27), "Эльче" (25), "Эйбар" (23), "Алавес" (23), "Уэска" (21).
Фото: Твиттер @LaLiga
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14