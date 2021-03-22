"Барселона" унижает "Реал Сосьедад", "Атлетико" спасся от аутсайдера, а "Реал" спокойно победил "Сельту": все результаты 28-го тура Ла Лиги

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Подошел к концу 28-й тур испанской Ла Лиги. Главным матчем этого раунда стала встреча "Реал Сосьедада" и "Барселоны". Гости выместили всю злость от вылета из Лиги Чемпионов и одержали разгромную победу со счетом 6:1. "Атлетико" чуть не упустил победу в матче с "Алавесом" (1:0). Только сейв Облака во время пенальти помог "матрасникам" не потерять очки. "Реал" без проблем обыграл на выезде "Сельту" 1:3 и продолжает борьбу за чемпионство. Представляем все результаты 28-го тура Ла Лиги.

Результаты матчей:

"Бетис" - "Леванте" - 2:0

"Атлетик" - "Эйбар" - 1:1

"Сельта" - "Реал" - 1:3

"Уэска" - "Осасуна" - 0:0

"Вальядолид" - "Севилья" - 1:1

"Хетафе" - "Эльче" - 1:1

"Вильярреал" - "Кадис" - 2:1

"Валенсия" - "Гранада" - 2:1

"Атлетико" - "Алавес" - 1:0

"Реал Сосьедад" - "Барселона" - 1:6