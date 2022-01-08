"Барселона" упустила победу над "Гранадой"

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"Барселона" упустила победу над "Гранадой"Фото: твиттер Ла Лиги

В рамках 20-го тура испанской Ла Лиги "Барселона" сыграла вничью с "Гранадой".

Каталонцы идут на шестом месте и отстают от топ-4 на одно очко. "Гранада" идет 12-й.

"Гранада" - "Барселона" 1:1

Голы: де Йонг, 57 - 0:1, Пуэртас, 89 - 1:1

"Гранада": Луиш Машимиану, Кини (Бакка, 84), Диас (Дуарте, 68), Торренте, Нева (Эскудеро, 84), Пуэртас, Гоналон (Монторо, 62), Милья, Молина, Суарес, Мачис (Кольядо, 68).

"Барселона": тер Стеген, Пике, Эрик Гарсия (Лангле, 54), Альба, Бускетс, Нико Гонсалес, Гави, Дани Алвес, Жуджла (Эззальзули, 61), де Йонг (Депай, 61), Дембеле (Альваро Санс, 82).

Удаление: Гави (79).  

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