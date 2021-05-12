"Барселона" упустила победу над "Леванте", выигрывая с разницей в два мяча
Фото: твиттер "Леванте"/Автор неизвестен
В матче 36-го тура чемпионата Испании "Леванте" и "Барселона" сыграли вничью со счетом 3:3.
В середине первого тайма счет открыл Лионель Месси, а вскоре преимущество каталонцев увеличил Педри. На 57-й минуте разрыв в счете сократил Гонсало Мелеро, а через пару минут равновесие восстановил Хосе Луис Моралес. На 64-й минуте "Барселону" вперед вывел Усман Дембеле, но в концовке "Леванте" от поражения спас Серхио Леон.
"Барселона", набрав 76 очков, вышла на второе место в турнирной таблице Ла Лиги. "Леванте" с 40 очками поднялся на 13-ю позицию.
"Леванте" – "Барселона" - 3:3 (0:2)
Голы: Месси, 25 - 0:1, Педри, 34 - 0:2, Мелеро, 57 - 1:2, Моралес, 59 - 2:2, Дембеле, 64 - 2:3, Леон, 83 - 3:3
"Леванте": Фернандес, Тоньо, Дуарте (Мальса, 61), Мирамон (Коке, 75), Робер, Мелеро, Барди (Дани Гомес, 61), Де Фрутос, Везу, Рохер Марти (Леон, 75), Моралес (Кочорашвили, 90).
"Барселона": тер Штеген, Лангле, Араухо (Серджи Роберто, 46; Пуч, 85), Пике, Альба, Бускетс, де Йонг, Педри (Мингеса, 74), Дембеле (Дест, 82), Месси, Гризманн (Брэйтуэйт, 81).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14