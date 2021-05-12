"Барселона" упустила победу над "Леванте", выигрывая с разницей в два мяча

Фото: твиттер "Леванте"/Автор неизвестен

В матче 36-го тура чемпионата Испании "Леванте" и "Барселона" сыграли вничью со счетом 3:3.

В середине первого тайма счет открыл Лионель Месси, а вскоре преимущество каталонцев увеличил Педри. На 57-й минуте разрыв в счете сократил Гонсало Мелеро, а через пару минут равновесие восстановил Хосе Луис Моралес. На 64-й минуте "Барселону" вперед вывел Усман Дембеле, но в концовке "Леванте" от поражения спас Серхио Леон.

"Барселона", набрав 76 очков, вышла на второе место в турнирной таблице Ла Лиги. "Леванте" с 40 очками поднялся на 13-ю позицию.

"Леванте" – "Барселона" - 3:3 (0:2)

Голы: Месси, 25 - 0:1, Педри, 34 - 0:2, Мелеро, 57 - 1:2, Моралес, 59 - 2:2, Дембеле, 64 - 2:3, Леон, 83 - 3:3

"Леванте": Фернандес, Тоньо, Дуарте (Мальса, 61), Мирамон (Коке, 75), Робер, Мелеро, Барди (Дани Гомес, 61), Де Фрутос, Везу, Рохер Марти (Леон, 75), Моралес (Кочорашвили, 90).

"Барселона": тер Штеген, Лангле, Араухо (Серджи Роберто, 46; Пуч, 85), Пике, Альба, Бускетс, де Йонг, Педри (Мингеса, 74), Дембеле (Дест, 82), Месси, Гризманн (Брэйтуэйт, 81).

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