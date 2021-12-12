"Барселона" упустила победу над "Осасуной" в матче Ла Лиги

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"Барселона" упустила победу над "Осасуной" в матче Ла Лиги

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

В матче 17-го тура чемпионата Испании "Осасуна" и "Барселона" 

На 12-й минуте счет открыл Нико Гонсалес, но вскоре равновесие восстановил Давид Гарсия. В начале второго тайма гостей вперед вывел Абде Эззальзули, но в концовке хозяев от поражения спас Чими Авила.

"Барселона", набрав 23 очка, осталась на восьмом месте в турнирной таблице Ла Лиги. "Осасуна" с 21 очком занимает 11-ю позицию.

"Осасуна" – "Барселона" - 2:2 (1:1)
Голы: Нико Гонсалес, 12 - 0:1, Давид Гарсия, 14 - 1:1, Эззальзули, 49 - 1:2, Авила, 86 - 2:2

"Осасуна": Эррера, Видаль (Хосе Анхель, 74), Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Хуан Крус, Санчес (Роберто Торрес, 73), Торро, Рубен Гарсия (Брашанац, 68), Монкайола, Барха (Чими Авила, 68), Кике Гарсия (Будимир, 68).

"Барселона": тер Штеген, Пике, Умтити, Араухо, Бускетс, де Йонг, Нико Гонсалес (Мингеса, 73), Эззальзули, Гави, де Йонг, Дембеле (Коутиньо, 81).

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Так, без Короля Эйбаров Осасуну не взять. Впрочем, именно отсасунить у этого маленького клуба , каталонцы смогли ... Хе-хе ...

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