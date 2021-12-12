"Барселона" упустила победу над "Осасуной" в матче Ла Лиги
Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен
В матче 17-го тура чемпионата Испании "Осасуна" и "Барселона"
На 12-й минуте счет открыл Нико Гонсалес, но вскоре равновесие восстановил Давид Гарсия. В начале второго тайма гостей вперед вывел Абде Эззальзули, но в концовке хозяев от поражения спас Чими Авила.
"Барселона", набрав 23 очка, осталась на восьмом месте в турнирной таблице Ла Лиги. "Осасуна" с 21 очком занимает 11-ю позицию.
"Осасуна" – "Барселона" - 2:2 (1:1)
Голы: Нико Гонсалес, 12 - 0:1, Давид Гарсия, 14 - 1:1, Эззальзули, 49 - 1:2, Авила, 86 - 2:2
"Осасуна": Эррера, Видаль (Хосе Анхель, 74), Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Хуан Крус, Санчес (Роберто Торрес, 73), Торро, Рубен Гарсия (Брашанац, 68), Монкайола, Барха (Чими Авила, 68), Кике Гарсия (Будимир, 68).
"Барселона": тер Штеген, Пике, Умтити, Араухо, Бускетс, де Йонг, Нико Гонсалес (Мингеса, 73), Эззальзули, Гави, де Йонг, Дембеле (Коутиньо, 81).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14