"Барселона" упустила победу над "Сельтой", пропустив на последней компенсированной минуте

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"Барселона" упустила победу над "Сельтой", пропустив на последней компенсированной минутеФото: твиттер "Барсы"

В 13-м туре испанской Ла Лиги "Барселона" сыграла вничью с "Сельтой".

Каталонцы по-прежнему остаются на 9-м месте. "Сельта" поднялась на 14-ю позицию.

"Сельта" - "Барселона" 3:3

Голы: Фати, 5 - 0:1, Бускетс, 18 - 0:2, Депай, 34 - 0:3, 1:3 – 52 Аспас, 2:3 – 74 Нолито, Аспас, 90 - 3:3

"Сельта": Дитуро, Мальо (Васкес, 46), Мурильо (Араухо, 70), Айду, Галан, Денис Суарес, Солари (Бельтран, 46), Тапия (Серви, 65), Нолито, Аспас, Гальярдо.

"Барселона": тер Стеген, Мингеса, Лангле, Эрик Гарсия (Араухо, 46), Альба, Бускетс, де Йонг, Нико Гонсалес (Пуч, 59), Гави (Эззальзули, 80), Депай, Фати (Бальде, 46).

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