"Барселона" упустила победу в матче с "Кадисом"
"Барселона" встречалась с "Кадисом" в рамках 24 тура испанской Ла Лиги. Каталонцы забили в первом тайме и почти довели матч до победы, но на 89 минуте допустили нарушение правил в своей штрафной. Алекс Фернандес смог вырвать для своей команды ничью. Итог встречи - 1:1. "Барселона" все еще находится на 3 строчке в турнирной таблице. В активе команды 47 очков в 23 матчах. У гостей 25 баллов за 24 встречи и 14 место в чемпионате Испании.
"Барселона" - "Кадис" 1:1 (1:0)
Голы: Месси, 32 (пенальти) - 1:0, Алекс Фернандес, 89 (пенальти) - 1:1
"Барселона": тер Штеген, Лангле, Дест (Мингеса, 80), Альба, Пике, Бускетс (Пьянич, 65), де Йонг, Педри (Тринкау, 74), Дембеле (Пуч, 80), Месси, Гризманн (Брэйтуэйт, 65).
"Кадис": Ледесма, Карселен, Маркос Мауро, Эспино, Фали Хименес, Сальви Санчес (Алехо, 62), Гарридо (Хосе Мари, 58), Искьердо (Алекс Фернандес, 59), Переа (Йонссон, 76), Негредо (Лосано, 59), Собрино.
Читайте также: "Кадис" стал 81-м соперником, которому он Месси забивал в своей карьере | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Вест Хэм" победил "Тоттенхэм" и поднялся в зону Лиги Чемпионов
-
"Спартак" может снизить для "Уфы" сумму выкупа Урунова, но при одном условии
-
ЦСКА вышел в четвертьфинал Кубка России
-
В "Манчестер Юнайтед" произошла вспышка коронавируса
-
Антирекорд длиной в 98 лет, пополнение лазарета и отсутствие перспектив: "Ливерпуль" проигрывает "Эвертону" и постепенно идет на дно
Лента новостей
-
"Интер" в гостях разгромил "Милан"
-
Месси установил очередной рекорд Ла Лиги. Он превзошел достижение Роналду
-
Жозе Моуринью прокомментировал итог матча против "Вест Хэма"
-
После победы над "Ливерпулем" игроки "Эвертона" в раздевалке устроили безумное празднование (видео)
-
"Барселона" упустила победу в матче с "Кадисом"
-
Гончаренко высказался по поводу победу в Кубке России над "СКА-Хабаровск"
-
"Байер" в концовке матча вырвал ничью у "Аугсбурга"
-
"Кадис" стал 81-м соперником, которому он Месси забивал в своей карьере
-
"Монпелье" обыграл "Ренн" и приблизился к зоне еврокубков
-
"Вест Хэм" победил "Тоттенхэм" и поднялся в зону Лиги Чемпионов
-
1
В чемпионате Украины произошел громкий скандал из-за украинского языка
-
"Спартак" может снизить для "Уфы" сумму выкупа Урунова, но при одном условии
-
ЦСКА вышел в четвертьфинал Кубка России
-
Месси установил рекорд "Барселоны"
-
"Рубин" теряет Кварацхелию
-
Матч Кубка России "Уфа" - "Урал" перенесен: что произошло
-
В "Манчестер Юнайтед" произошла вспышка коронавируса
-
Агент Рассказова обвинил Тедеско в проблемах футболиста
-
Бразилец Пабло объяснил, почему он перешел в "Локомотив" из "Бордо"
-
В "Спартаке" дали оценку пенальти в ворота команды в матче с "Динамо"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14