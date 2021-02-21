"Барселона" упустила победу в матче с "Кадисом"

"Барселона" встречалась с "Кадисом" в рамках 24 тура испанской Ла Лиги. Каталонцы забили в первом тайме и почти довели матч до победы, но на 89 минуте допустили нарушение правил в своей штрафной. Алекс Фернандес смог вырвать для своей команды ничью. Итог встречи - 1:1. "Барселона" все еще находится на 3 строчке в турнирной таблице. В активе команды 47 очков в 23 матчах. У гостей 25 баллов за 24 встречи и 14 место в чемпионате Испании.

"Барселона" - "Кадис" 1:1 (1:0)

Голы: Месси, 32 (пенальти) - 1:0, Алекс Фернандес, 89 (пенальти) - 1:1

"Барселона": тер Штеген, Лангле, Дест (Мингеса, 80), Альба, Пике, Бускетс (Пьянич, 65), де Йонг, Педри (Тринкау, 74), Дембеле (Пуч, 80), Месси, Гризманн (Брэйтуэйт, 65).