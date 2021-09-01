"Барселона" усилилась форвардом "Севильи"

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"Барселона" усилилась форвардом "Севильи"

Фото: инстаграм Люка де Йонга/Автор неизвестен

Голландский нападающий "Севильи" Люк де Йонг перешел в "Барселону", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, каталонский клуб успел зарегистрировать трансфер форварда в Ла Лиге до закрытия летнего трансферного окна. "Барселона" арендовала де Йонга бесплатно, но будет полностью платить ему зарплату.

31-летний де Йонг выступал за "Севилью" с 2019 года, провел за клуб 94 матча, забил 19 голов и отдал пять результативных передач. Ранее играл за "Де Графсхап", "Твенте", "Боруссию" (Менхенгладбах), "Ньюкасл" и ПСВ. За сборную Нидерландов сыграл 38 матчей и забил 8 мячей. Четырехкратный чемпион Нидерландов, трехкратный обладатель Кубка Нидерландов, четырехкратный обладатель Суперкубка Нидерландов, победитель Лиги Европы.

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