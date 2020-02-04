"Барселона" усилилась защитником С. Рамосом



Защитник "Боки Хуниорс" Сантьяго Рамос перешел в "Барселону", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с каталонцами контракт до лета 2023 года с возможностью продления еще на два года. В первое время он будет выступать за "Барселону В". Сумма отступных в контракте игрока составила 60 миллионов евро. Если он будет переведен в первую команду, то отступные вырастут до 100 миллионов.

18-летний Рамос является воспитанником "Боки Хуниорс". За первую команду аргентинского клуба он не сыграл ни одного матча.

Не пропустите: "Барселона" сообщила детали очередной травмы Дембеле. | http://soccernews.ru