"Барселона" установила антирекорд клуба за последние 25 лет

В матче 5-го тура чемпионата Испании "Барселона" уступила "Гранаде" (0:2) и установила клубный антирекорд.

Каталонский клуб выдал худший старт в Примере за последние 25 лет. В пяти турах "Барселона" набрала всего семь очков и занимает седьмое место в таблице. Аналогичный старт клуб выдал в сезоне-1994/95.

В 6-м туре "Барселона" на своем поле сыграет с "Вильярреалом". Матч состоится 24 сентября.

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