"Барселона" установила ценник на Умтити

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"Барселона" установила ценник на Умтити

"Барселона" готова продать этим летом своего защитника Самюэля Умтити, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, "блауграна" намерена выручить от трансфера французского центрбека 50 миллионов евро.

Ранее интерес к 25-летнему футболисту проявляли "Ювентус", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед". 

Сам Умтити неоднократно заявлял о желании остаться в "Барсе". Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.

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