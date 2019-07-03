"Барселона" установила ценник на Умтити

"Барселона" готова продать этим летом своего защитника Самюэля Умтити, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, "блауграна" намерена выручить от трансфера французского центрбека 50 миллионов евро.

Ранее интерес к 25-летнему футболисту проявляли "Ювентус", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

Сам Умтити неоднократно заявлял о желании остаться в "Барсе". Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.

Не пропустите: СМИ узнали даты презентаций де Йонга и Гризманна в качестве игроков "Барселоны". | http://soccernews.ru