"Барселона" установила ещё один рекорд Лиги Чемпионов, сообщает официальный твиттер клуба.

"Сине-гранатовые" стали первой командой в истории, которой удалось выйти в 1/4 финала самого престижного еврокубкового турнира 12 раз подряд.

Последний раз "Барселона" не смогла пробиться в четвертьфинал ЛЧ в сезоне 2006/07. Тогда каталонцев в первой стадии плей-офф остановил "Ливерпуль".

Ранее стало известно, что "блауграна" установила рекорд, не проиграл в 30-м подряд домашнем матче Лиги Чемпионов.

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